Boca Juniors no pudo con River Plate en la serie de semifinales por Copa Libertadores. A pesar que Jan Hurtado anotó el tanto en La Bombonera, no alcanzó. Sin embargo, el juego es de lo que menos se habla en los últimos días. Un seguridad del recinto 'xeneize' se ha llevado el protagonismo y ya es viral.

Gabriel Potrillo saltó a la cancha luego del encuentro para abrazar a los jugadores de Marcelo Gallardo dejándose llevar por la emoción. Esto le costó su trabajo. La empresa PCP de seguridad decidió despedirlo.

"Fui a la empresa y me dijeron que tenía que presentar la renuncia por lo que ocurrió. Es insólito. Hace once años que formo parte y nunca tuvo un problema en ninguna de las canchas en las que me ha tocado trabajar", explicó Gabriel en Diario Clarín.

River vs. Boca

El trabajador reveló que no es la primera vez que se acerca a los jugadores de River Plate, pero lo que sucedió es que esta vez se hizo viral y tuvo serias consecuencias. "Boca Juniors pidió que me despidieran", explicó.

"Fueron los empleados de Boca que estaban detrás del arco los encargados de comunicarle el hecho a mi superior", dijo en Clarín.



¿Qué medida tomó Gabriel Potrillo?

Tras conocer que no tenía más trabajo, el hincha de River no tardó en acudir a las redes sociales para exponer su caso. Para su buena fortuna, Portillo encontró el respaldo de sus amigos y algunos desconocidos le ofrecieron trabajo.



"Necesito contactarme con Nestor Portillo (Hombre de seguridad q fue despedido por la empresa PCP por el festejos con los jugadores de River). No es un chiste, quiero ofrecerle un puesto en la empresa de seguridad en la q trabajo! ME AYUDAN CON UN RETUIT! Gracias!!!", publicó un tuitero que buscaba ayudar a Portillo.



