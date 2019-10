Clásico en suspenso: sigue el ÚLTIMA HORA desde Cataluña a puertas del Barcelona vs Real Madrid

La situación en Cataluña es bastante convulsa y en los últimos días, hasta violenta, debido a las multitudinarias manifestaciones en protesta de las sentencias impuestas por el 'procés'. El cargado ambiente político ha llegado , incluso, a trastocar los ámbitos deportivos como el del Clásico entre Barcelona y Real Madrid , que estaba previsto jugarse el 26 de octubre en el Camp Nou. Sin embargo, el duelo peligra, pues la seguridad no está garantizada.



Y desde España han surgido diversas y distintas alternativas u opiniones que apuntan a aplazar el encuentro para otra fecha, trasladarlo a Madrid, o incluso llevarlo a Sudamérica.



¿Qué es el juicio del 'procés'?

En un fallo histórico el lunes, el Tribunal Supremo absolvió a los políticos y activistas catalanes del crimen de rebelión por impulsar un referendo vedado el 1 de octubre de 2017 y declarar la independencia sobre la base de sus resultados. Pero los halló culpables de sedición y los condenó a penas de entre nueve y 13 años de cárcel. Además condenó a cuatro de ellos por malversación de fondos públicos y multó a tres por desacato.

¿Qué dicen los clubes?, ¿cómo han reaccionado los jugadores?, ¿y cuál es la posición oficial hasta el momento? Sigue el MINUTO a MINUTO de las huelgas catalanas que hacen peligrar uno de los partidos que más esperados en el año en el balompié mundial.

Barcelona y Real Madrid juegan este 26 de octubre por LaLiga Santander. (Getty) El encuentro está programado para el 26 de octubre. (Getty Images)

Valverde pide que no se aplace el Clásico

Ernesto Valverde , hizo un llamado a las autoridades del fútbol español para que no suspendan o trasladen el clásico con el Real Madrid por respeto a los aficionados.



"Hay que respetar no solo el calendario si no también a los aficionados. Después ya veremos qué ocurre. Quedan nueve días para ese partido y queda tiempo", afirmó.

El Clásico podría ser aplazado

El partido no podrá disputarse el próximo sábado , por lo que, según informa Diario GOL, "El Comité de Competición de la

RFEF rechaza la petición de LaLiga de permutar el orden de juego del clásico Barcelona-Real Madrid".



Habla el presidente de LaLiga

Para el presidente de LaLiga, Javier Tebas, no existe la posibilidad de disputar el encuentro el 18 de diciembre. ¿Por qué? Aquí sus razones.

¿Qué piensan el Camp Nou?



El Barza no se ha quedado con los brazos cruzados y este jueves presentó al Comité sus alegaciones explicando por qué no existe la posibilidad de jugar el encuentro ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Zidane y sus jugadores tienen pensado viajar a Barcelona. (Foto: Getty) Zidane y sus jugadores tienen pensado viajar a Barcelona. (Foto: Getty)

¿Y en el Bernabéu, cuál es la postura?

El equipo de Zidane decidió que tiene planteado transportarse a Barcelona para jugar el encuentro en el Camp Nou, tal como se encuentra estipulado en LaLiga

Proponen llevar el Clásico a Argentina

"¿Y si vienen a jugarlo a Argentina? Devolución de favores... " , publicó el medio argentino Olé, que hace referencia al partido entre Boca y River que se desarrolló el año pasado en el Bernabéu por la final de la Copa Libertadores.

el Barcelona vs Real Madrid no tiene sede definida y en Argentina hacen un curioso pedido. El Barcelona vs Real Madrid no tiene sede definida y en Argentina hacen un curioso pedido.

Declaran Clásico como partido de alto riesgo

La Comisión Antiviolencia decidió declarar de alto riesgo el duelo entre Barcelona y Real Madrid, que LaLiga ha pedido a la Federación Española de Fútbol (RFEF) que se juegue en el Santiago Bernabéu en lugar de en el Camp Nou.

