“No me puedo romper, no me puedo romper”: revelan desesperada conversación de Messi con fisioterapeuta tras lesionarse

► ¡Tendrás que madrugar! Barcelona y Real Madrid ya conocen fecha y hora oficial del primer Clásico del 2019-20



► Bale se queda con las ganas: Zidane lo deja fuera de la convocatoria para el Real Madrid vs. Osasuna



Lionel Messi puso en alerta a todo Barcelona. El argentino tuvo que salir lesionado a los 45 minutos de juego. Una molestia en la parte interior del muslo derecho en la primera mitad fue suficiente para que Ernesto Valverde decida no arriesgarlo más y darle descanso.

El programa 'El Golazo de Gol' reveló imágenes de Messi hablando con el fisioterapeuta Jordi Mesalles, quien lo atendió en el campo del Camp Nou cuando sintió la molestia. En ellas se ve a Messi diciendo: “No me puedo romper, no me puedo romper”.

Lionel era consciente que era víctima de una nueva lesión muscular. Ante el 'submarino amarillo', el '10' vivía sus primeros minutos como titular luego que sufra una lesión en su primer entrenamiento de temporada tras el regreso de sus vacaciones.

Cuando Leo se acerca al médico Xavi Yanguas y es consultado si piden el cambio, este asiente y da el visto bueno: "Dale, dale". Es entonces cuando Ernesto Valverde decide poner a calentar a Osumane Dembélé.

Valverde confirmó la lesión de Messi

" Cuando le pasa algo a Messi se para todo el mundo. Son unas pequeñas molestias en el abductor y hemos preferido no arriesgar. Vamos a ver mañana. No queríamos tomar un riesgo ahora que sale de la lesión", explicó el entrenador del equipo azulgrana en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el Camp Nou.



El club azulgrana todavía no ha informado sobre el alcance de la lesión a la espera de las pruebas médicas. Las molestias de Messi se producen una semana después de que recibiera el alta médica de otra lesión muscular en el sóleo que le obligó a perderse las cuatro primeras jornadas de LaLiga Santander.

► Los 'Rayados del Valle', a un paso de hacer historia: finalistas inesperados de la Copa Sudamericana [FOTOS]



► ¡Desde el Bernabéu! Real Madrid vs Osasuna EN VIVO: guía de TV y canales donde ver el partido por LaLiga



► Alguien le pisa los talones: la advertencia de Valverde y la hinchada del Barcelona a Luis Suárez



►La advertencia de Bayern Munich si Ter Stegen es titular en Alemania: "No les cederíamos a ningún jugador"