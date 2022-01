Barcelona tuvo uno de sus peores partidos de la temporada ante Deportivo Alavés. El equipo de Xavi Hernández no pudo controlar el juego en ningún momento de los 90 minutos y pasó más de un apuro para poder superar a uno de los colores de LaLiga. Los azulgranas siguen sin mostrar su mejor versión a pesar de que ganaron.

Frenkie de Jong consiguió anotar el único tanto del partido a falta de dos minutos para el pitazo final y se convirtió en el salvador. Tras el partido, el neerlandés tuvo fuertes declaraciones para todo el barcelonismo, que parece estar conforme con el rendimiento del plantel ya que tienen poco tiempo juntos.

“La victoria era muy importante porque estamos en una fase difícil de la temporada. Tenemos que mejorar el juego, aunque ha sido muy difícil porque el campo estaba helado”, inició De Jong en conversación con Movistar Deportes.

Frenkie cree que lo que le falta a Barcelona es equivocarse menos en la toma de decisiones. “Tenemos que estar más finos con la pelota, especialmente en campo contrario. Así llega el espacio. Vamos demasiado pronto”.

“Se dijo que debíamos estar orgullosos. A mí me da pena decir que estamos orgullosos después de perder contra el Real Madrid. Somos el Barça y no podemos estar orgullosos después de una derrota”, agregó.

El exAjax explicó que el principal objetivo de la temporada es tener un lugar en la próxima Liga de Campeones. “Buscamos clasificarnos para la Champions, después ya veremos en qué posición quedamos”.

Para finalizar, fue muy crítico con su juego. “Ahora porque marco pueden decir que he jugado bien, pero no es así. La gente no está viendo bien los partidos. Puedo mejorar mucho pero, mi juego tampoco es un desastre”.

Con la victoria ante Alavés, Barcelona se ubica quinto en la tabla de posiciones de LaLiga Santander con 36 unidades. Atlético de Madrid, en la cuarta ubicación, suma 35.





