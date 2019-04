¡No apto para madridistas! ¿Qué dirá la camiseta del Barcelona campeón de LaLiga Santander 2019?

La jornada 35 de LaLiga Santander puede definir al campeón del torneo de la regularidad siempre y cuando el Barcelona gane al Levante en su duelo en el Camp Nou, el Atlético de Madrid pierda frente al Valladolid, o el Atlético empate, en cuyo caso al conjunto 'Azulgrana' le valdría con empatar para levantar por segunda vez consecutiva el título del campeonato español.



En este sentido, y como ya es costumbre, el Barcelona se encuentra preparando ya su celebración de este fin de semana, teniendo en cuenta que solo un desastre natural podría evitar su consagración. Los catalanes preparan una camiseta especial, y la web 'Pasión Fútbol' filtró el mensaje que acompañaría los festejos de cada uno de los integrantes del plantel en el campo.

"8 de 11", sería el lema que habría escogido el conjunto 'Azulgrana' colocar en su indumentaria, haciendo énfasis - claro está - en su supremacía en los últimos años por sobre su eterno rival: el Real Madrid. Asimismo, en el Barza ratificarían esto con otro mensaje que hará enorgullecer a su hinchada: "Lo extraordinario es que parezca normal".



Seguido de estos dardos, se incluirán los nombres de todos los jugadores de la plantilla que han sido partícipes del proceso que ha llevado al Barcelona nuevamente a lo más alto del continente. No obstante, no se podrían descartar algunas omisiones como el año pasado, cuando en la lista no aparecieron los nombres de Gerard Deulofeu, Javier Mascherano y Arda Turan.

Recordemos que el Barcelona, que es el líder con nueve puntos (80) de diferencia respecto al Atlético, recibe este sábado al Levante en la Ciudad Condal, en la que será la segunda oportunidad para convertirse en el campeón de LaLiga. Una competición, en la que solo ha perdido dos partidos. Además, este título supondría el primer paso para un hipotético triplete.



