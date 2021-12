El FC Barcelona viene luchando y haciendo lo imposible para tratar de incorporar a Edinson Cavani en el próximo mes de enero, pero parece que el Manchester United no está dispuesto a dejar ir tan fácil al delantero uruguayo. El futbolista, de 34 años, terminará contrato con los ‘Diablos Rojos’ en el próximo verano y el equipo catalán esperaba tenerlo a inicios del 2022 para que refuerce su zona ofensiva tras el adiós prematuro del ‘Kun’ Agüero. Sin embargo, los ingleses quieren sacar un fuerte suma de dinero con su venta.

Según la información brindada por el diario ‘Sport’, los del Old Trafford no quieren dejar marchar al ‘Matador’ a mitad de temporada y menos como agente libre. Asimismo, consideran que es más favorable la salida de Anthony Martial, ya que por él sí que podrían ingresar una buena cantidad en enero próximo.

No obstante, el Barça espera conseguir que el United rompa el contrato que mantiene con Cavani seis meses antes de lo que tiene firmado, ya que entre sus planes no figuran gastar dinero por él. Como bien sabemos, la situación económica del elenco catalán no está como para realizar fuertes inversiones.

Eso sí, no hay ninguna duda que Edinson Cavani desea cambiar de aires para ganar más protagonismo dentro del terreno de juego, ya que en el los ‘Diablos Rojos’ no deja de ser suplente tras la llegada de Cristiano Ronaldo y el destape de Marcus Rashford junto a otros atacantes.

El delantero uruguayo ve con muy buenos ojos su fichaje por el FC Barcelona, ya que es consciente que necesitan un nuevo delantero para el segundo tramo de temporada. Por el momento, se habla de que habría un preacuerdo entre blaugranas y el charrúa para el próximo año y medio, y el jugador estaría dispuesto a cobrar menos dinero durante los seis primeros meses para tratar de evitar el complicado límite salarial impuesto por LaLiga.

Barcelona, primero en la pelea por Haaland

José Álvarez, periodista del programa deportivo de la TV española, señaló el último lunes que en el Barcelona hay mucho optimismo por fichar a Haaland luego de la amistosa reunión que sostuvieron Laporta y Mino Raiola, el representante italiano del goleador nórdico de 21 años, el lunes 13 de diciembre en Turín.

“El primer situado para fichar a Haaland es el Barça. Laporta confía en tener el dinero”, dijo Álvarez sobre el delantero noruego, quien tiene contrato con el Borussia Dortmund hasta mediados de 2024.

Las posibilidades del Barcelona de fichar a Haaland aumentaron considerablemente después de las declaraciones de Raiola el último domingo a la cadena de televisión NOS. En la entrevista, el italiano afirmó que no hay preacuerdo con ningún club y que su cliente está dispuesto a esperar al cuadro de LaLiga Santander.





