Sí, volvió, o mejor dicho, nunca se fue. Lionel Messi no estaba muerto, solo que no le salía. Pero no hay mal que dure tanto tiempo ni genio que lo aguante. El crack argentino anotó el 4-2 en el Barcelona vs. Betis por LaLiga Santander en el Camp Nou.

Dicen que cuando Messi no está pasan cosas, y que cuando está también pasan cosas. ¿Qué cosas? Cosas geniales. El crack argentino no anotaba un gol de jugada desde hacía mucho, pero el Betis se mostró como el mejor rival para volver a las andadas.

El mejor jugador del mundo lo fue y lo seguirá siendo, si él quiere. Messi recordó cómo y a qué lugar pegarle cuando está cara a cara con el portero rival. Y así fue. Claudio Bravo no pudo hacer nada ante el ‘bombazo’ que anotó el capitán blaugrana.

Barcelona vs. Betis: la previa del partido

Los azulgranas no ganan en LaLiga desde el 1 de octubre, cuando golearon al Celta a domicilio (0-3), desde entonces acumulan una racha de cuatro partidos sin conocer la derrota, con sendos empates (1-1 contra el Sevilla y otro 1-1 ante el Alavés) al principio y al final de este ciclo, y dos derrotas entre medias ante dos equipos madrileños: el Getafe (1-0) y Real Madrid (1-3).

El DT azulgrana, sin margen para encadenar el que sería el quinto tropiezo consecutivo en la competición liguera, reciben a un conjunto bético que, tras dos derrotas consecutivas ante la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, lograron frente al Elche un triunfo de reafirmación en la idea de fútbol de Pellegrini.

Y es que el equipo azulgrana es ahora mismo duodécimo en la clasificación, a 9 puntos del líder, la Real Sociedad, y a 8 del eterno rival, el Real Madrid, aunque con dos y un partido menos, respectivamente.