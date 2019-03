"Hay un 'cabreo' monumental": Isco y el porqué puso en su contra al vestuario del Real Madrid

Los problemas para Isco en el Real Madrid no terminan. A pesar de la llegada de Zinedine Zidane, el volante malagueño no parece estar en los mejores términos con los pesos pesados del vestuario. Así lo ha revelado el reconocido periodista Eduardo Inda el último martes durante su participación en 'El Chiringuito'.



De acuerdo al tertuliano, la razón por la que los referentes del camarín madridista están molestos con Isco es que de buenas a primeras se le haya levantado el expediente que le abrió el Real Madrid hace un par de semanas a pedido de Solari. El malagueño no tuvo precisamente el mejor comportamiento durante la etapa del entrenador argentino.



“Media plantilla ya no está con Isco, todo lo contrario. El núcleo duro del vestuario está muy cabreado con el jugador malagueño. Hay un cabreo monumental en la cúpula del vestuario porque se le haya levantado el expediente. Un cabreo sideral”, dijo Inda.



“El núcleo duro del vestuario no entiende que se haga eso con un jugador que ha hecho cosas como la foto en Instagram de su peso, lo de Halloween, se ha borrado de numerosos partidos porque sabía que no sería titular, no se fue en el autobús, los desplantes a Solari, que no esté en sintonía con el vestuario…”, agregó.

Recordemos que en su reestreno como DT del Real Madrid, Zidane alineó a Isco en el partido ante Celta de Vigo. El conjunto merengue ganó 2-0, precisamente, con un gol del malagueño. ¿Será el inicio de la reconciliación con las 'vacas sagradas' del vestuario?

