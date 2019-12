Con enero no solo llega un nuevo año, sino también un nuevo periodo de fichajes en América Latina como en Europa. En el ‘Viejo Continente’, los clubes se refuerzan para tres objetivos: ganar el campeonato nacional, clasificar a competencias internacionales o salvarse del descenso. Tocando el caso del Real Madrid, el panorama es claro: campeonar en LaLiga y llegar lo más lejos posible en la UEFA Champions League. Por ello se especuló con la posible partida de James Rodríguez, pero todo quedó en nada sobre el final.

En el seno de la institución, Florentino Pérez no tiene pensado en vender al mediocampista colombiano, pese a que no es del gusto de Zinedine Zidane. Real Madrid no tiene jugadores de sobra en esa posición, por lo que lo que podría aportar James – en algún momento – puede generar alguna diferencia en cualquiera de las tres competiciones en la que está el Madrid.

Los números de James Rodríguez

De 18 duelos disputados por el Madrid, James Rodríguez ha estado en solo siete duelos. Sin embargo, el tema no ha sido por decisión técnica, sino que el cafetero no juega con el equipo desde el mes de octubre, tras lesionarse en un entrenamiento en Valdebebas.

Es muy posible que James vuelve a los campos de juego el sábado 4 de enero, cuando el Real Madrid regrese del parón de Fiestas para medirse contra el Getafe.

Colombia también necesita que James tenga el mayor ritmo posible, dado que las Eliminatorias para Qatar 2022 comienzan en el mes de marzo.

James Rodríguez tiene contrato hasta junio del 2021. Tras el cierre de temporada, lo más seguro es que el ex Mónaco, Porto y Bayern Munich pida su venta en el mercado de fichajes de invierno.

