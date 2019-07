James Rodríguez 'da calabazas' al Napoli: el pacto con Jorge Mendes para no salir prestado de Real Madrid

James Rodríguez no saldrá cedido del Real Madrid en este mercado de fichajes. Tanto él, como su representante Jorge Mendes han acordado con el club blanco que la única opción de salida es una venta total de su pase, con lo que se cae definitivamente la posibilidad de llegar al Napoli.



Aunque el colombiano le prometió a Ancelotti que si salía del Real Madrid iba a ser solo para firmar por Napoli , en Valvedebebas le han hecho entender a James que una oferta de venta es lo mejor para todas las partes.



"Jorge Mendes parece haberse enfriado frente a la opción de 'préstamo' que habría realizado solo como un favor para el Napoli, ya que es una fórmula que no le permitiría obtener ningún beneficio personal: el porcentaje para el agente recae solo con la renovación del contrato y no con el préstamo", publica 'Tuttosport'.

Siempre según la citada fuente, el temor de James de ir cedido al Napoli es que Ancelotti deje de ser entrenador de los celestes en cualquier momento debido a los malos resultados. Mientras el colombiano es un mar de dudas, Zidane pone en incertidumbre su permanencia en Real Madrid.

“No sé lo que va a pasar. Estamos aquí, entrenando, jugando y pienso solo en eso”, dijo en conferencia de prensa. Teniendo contrato con el Real Madrid, la decisión de Zidane pesa para la continuidad de James. ¿Dónde acabará?

