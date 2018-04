Lionel Messi es uno de los mejores jugadores del mundo, sin embargo, en sus últimos partidos no ha demostrado toda la magia a la que nos tiene acostumbrados. ¿La razón? El crack del Barcelona arrastra molestias musculares que no lo dejan brillar al 100%.



Es precisamente lo que la ha confesado a sus compañeros en el vestuario el último miércoles tras la victoria ante la Roma en Champions. Según el diario 'AS', el jugador argentino confesó que no está "a tope" en momentos en que la temporada ya entró en su fase más decisiva.

Además, Leo Messi habría reconocido ante sus compañeros que su nivel ha decaído en las últimas semanas por la inactividad que le generó el parón de selecciones. Y es que por temor a lesiones más graves, el '10' no estuvo en los amistosos ante Italia y España.



Siempre según la citada fuente, pese a la confesión más sincera de Messi, el entrenador Ernesto Valverde y el resto del cuerpo técnico confían en que Messi vuelva a estar, como él mismo habría dicho "a tope". El Barcelona y sus hinchas lo necesitan.



De momento, el crack argentino sería baja este fin de semana ante Leganés por la Liga Santander. En la recta final de la temporada, Valverde quiere darle descanso y tenerlo en las mejores condiciones para el partido de vuelta ante Roma en el Olímpico.