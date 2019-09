Ya está en Barcelona: Neymar arranca su juicio y demanda millonaria a Barça

► Un verdadero capitán: la decisión de Lionel Messi tras mal inicio del Barcelona en LaLiga



Arranca el juicio que mueve a toda Cataluña. Si Neymar no pudo regresar a Barcelona , eso queda en el pasado. El delantero brasileño quiere los 26 millones que acordó el futbolista con la entidad culé cuando renovó su contrato – en aquel entonces - hasta el 2021. No obstante, el Barcelona argumenta que no puede pagar esa cifra porque ‘Ney’ incumplió dicha renovación, marchándose al PSG hace tres temporadas cuando removió toda Cataluña.



Ante el reclamo de Neymar y la negación de parte del Barcelona, el entorno del jugador decidió demandar a la institución azulgrana. El juicio debía realizarse el pasado 31 de enero, pero hasta la fecha el PSG no ha enviado a la corte toda la documentación referida al traspaso oficial de Neymar. Nasser Al-Khelaifi no se siente en la obligación de enviar toda la documentación, pese a los continuos pedidos de parte de los catalanes para aclarar la contratación.



Neymar llegó al aeropuerto de El Prat para testificar y poner un punto final a un juicio que data desde hace un par de años. Luego de entrenarse al mando de Thomas Tuchel y tras la derrota ante el Reims , ‘Ney’ tan solo quiere su dinero prometida en su cuenta bancaria.



Por ahora no hay negociaciones con Neymar

En cuanto a negociaciones entre el PSG y Barcelona, todo parece dormido. El fichaje de Neymar no tiene nada que ver con su llegada a la ciudad de Cataluña. Las conversaciones terminaron – por ahora – en el mercado de fichajes de verano.



Barcelona puso sobre la mesa el contrato de Nelson Semedo y Ousmane Dembélé más 180 millones de euros, a lo que el PSG respondió con un solo mensaje: 300 millones de euros o sigue en Francia. Se mantiene en la Ligue 1 y juega para el PSG.





