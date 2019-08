Celebra el Real Madrid: PSG rechazó la última oferta del Barcelona por Neymar

Le cerró otra vez la puerta en la cara. La 'novela' Neymar parece acercarse a su final, el cual será feliz para el Barcelona, cuya última oferta por 'repatriar' al brasileño ha sido rechazada nuevamente. El PSG considera que el club catalán sigue lejos de sus exigencias y dijo 'no' a la propuesta de incluir a Dembélé y Rakitic en la operación y realizar un pago a plazos de una cantidad en torno a los 150 millones de euros.

Según información de última hora del medio francés 'RMC Sports' , el PSG ha sido tajante en sus exigencias y no ve otra salida que no sea la de un único pago de 170 millones de euros por el pase de 'Ney', a quien fichó por 222 'kilos' hace dos años.



"Saben lo que queremos desde el principio y aún están lejos de la cuenta", afirma en 'RMC' citando a una fuente cerca del club parisino.

Los jugadores no quieren salir

Pero además de los problemas económicos, el Barcelona también tiene que hacer frente a las decisiones de Rakitic y Dembélé, quienes no quieren salir del Camp Nou.



El agente del exBorussia Dortmund Mousa Sissoko, afirmó que Dembélé no quiere irse del Barcelona y el francés es, precisamente, el más buscado por el PSG.



El caso de Rakitic es muy similar. El croata tampoco quiere dejar el Barcelona aunque es consciente que existe una sobrepoblación en el medio campo. La llegada de De Jong, que aparentemente será titular toda la temporada, ha terminado de dejar relegado a nada más y nada menos que Sergio Busquets, por lo que la estabilidad de Ivan no es segura.

Festeja el Real Madrid

Y mientras se complica cada vez más el regreso de Neymar al Barcelona, más se abre la ventana del Real Madrid como opción de salida para el brasileño. El cuadro de la capital española no tiene el problema de presupuesto del Barza, por lo que si Florentino Pérez hace un último esfuerzo podría cumplir con las exigencias de los franceses sin dejar salir a ningún jugador como 'moneda de cambio'.



