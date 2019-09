Tendrás que esperar, Neymar: desde Barcelona creen que no podrán fichar al brasileño en enero

La 'Novela Neymar' terminó con un final triste para el Barcelona. PSG no dejó que el delantero brasileño llegue este mercado de fichajes al Camp Nou tras no recibir una oferta que los satisfaga del todo. Las opciones de su contratación se extinguieron y también lo harían para el próximo invierno.

Los fanáticos esperaban que el Barza vuelva a analizar las opciones y que en enero vuelvan a poner las cartas sobre la mesa y pensar que Neymar regrese a lo que considere "su casa", pero todo parecer que no sucederá, así lo explicó el portavoz de la Junta Directiva del club, Josep Vives.

"Es una operación compleja, lo más probable es que deba hacerse pasado el mercado invernal, pensando en la próxima temporada. El presidente dijo que había que ver si encajaba o no en la planificación deportiva de la temporada 2020/21. Pero presión ninguna" , explicó.

"El club está pendiente de esas opiniones de Messi pero el club tiene un proyecto y va más allá de un fichaje, no hay ninguna presión", aseguró Vives en conferencia de prensa.

Al parecer la opción que Neymar llegue al Barcelona volverá a ser tomada en cuenta en junio del 2020, cuando el club tenga algo mejor planificado.

Messi espera que llegue Neymar

Este miércoles, el diario Sport dio una adelanto de una entrevista que tuvo con Lionel Messi y allí el ex divisiones inferiores de Newell's Old Boys consideró que la directiva del Barcelona bien pudo hacer algo más para tener otra vez los servicios de Neymar. Quiso tenerlo como compañero por segunda ocasión.



"La verdad que me hubiese encantado que viniese Neymar. Sinceramente no sé si el 'Barza' hizo todo lo posible para su retorno, pero es cierto que negociar con PSG no es nada fácil en estos momentos" , fue lo que dijo Messi en la primera parte de la conversación con el citado medio catalán.



