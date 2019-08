Neymar cerca de Real Madrid: "Es un jugador top, de los tres mejores del mundo", explica Sergio Ramos

Real Madrid no pudo este sábado ante el Real Valladolid por la fecha 2 de la Liga Santander. La falta de una referente que mueve los hilos del equipo fue notoria. Neymar es el gran favorito para llegar y cumplir ese rol esta temporada, por lo que los medios no pudieron evitar consultar a los jugadores sobe el posible fichajes.

Sergio Ramos , capitán y referente del plantel, explicó que no es momento de hablar del brasileño a pesar que es uno de los mejores del mundo. "Neymar me parece un jugador 'top', de los tres mejores del mundo, pero hablar de jugadores que no forman parte de nuestra plantilla es faltar al respeto un poco a esta plantilla y a jugadores que han llegado nuevos y con mucha ilusión. Nosotros estamos contentos con la plantilla que tenemos, ya veremos en el futuro" , explicó.

La llegada de futbolistas como James Rodríguez y Gareth Bale al equipo parecen reforzar al plantel y Ramos lo reconoce.

"Yo creo que recuperar la mejor versión de jugadores que han sido importantes como Gareth o James, que es 'top' del mundo para mí, siempre es positivo para la plantilla. Que haya esa competencia va a ser bueno para el equipo y será más fácil revertir esta situación. Es una solución más para el mister", dijo.

Ramos contestó a las palabras de Zinedine Zidane en sala de prensa en las que se mostró contrariado por la desconexión del equipo tras una buena primera parte y por el error defensivo en el minuto 88 que propició el empate del Valladolid por Liga Santander.



Una presentación 'galática' para Neymar

De acuerdo al portal madridista 'Defensa Central', en Valdebebas ya están considerando armar una 'fiesta' por la llegada del crack sudamericano. Sería cualquier día de la próxima semana y se espera que supere a lo que fue la presentación de Cristiano Ronaldo en 2009.



"Fuentes de la entidad madridista reconocen a Defensa Central que lo están preparando todo, aunque todavía no está cerrado, y también reconocen estudiar la mejor estrategia de marketing por el impacto mundial que tendrá la presentación de Neymar", publica el citado medio.



