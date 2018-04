Real Madrid pasa por un espectacular momento en Champions League. Venció con contundencia a la Juventus y se metió de lleno en la pelea para revalidar el título. Sin embargo, no todos están contentos en Valdebebas y uno de ellos es Gareth Bale.



De acuerdo al diario español 'AS', el crack galés está muy molesto tras la suplencia en Turín y por los pocos minutos que Zidane le ha dado en las últimas semanas. Sabe que cuenta poco para el entrenador, sin embargo, no hará que salida de Valdebebas sea fácil.



De hecho, Gareth Bale no moverá ni un dedo por irse del Real Madrid y esperaría que sea el club el que lo ponga en el mercado. Ante su irregularidad, el club blanco vería apenas la mitad del dinero que en su día pagó al Tottenham por el galés.



Siempre según la citada fuente, con el fin de calmar las aguas en el Real Madrid, Zidane le daría la titularidad a Gareth Bale este fin de semana ante el Atlético. Con esta decisión, el entrenador francés buscaría que el jugador galés recupere la confianza y se sienta de mejor ánimo.