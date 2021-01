¿Le llega competencia a Karim Benzema? Olivier Giroud apareció como una importante opción para reforzar la zona ofensiva de Real Madrid ante un evidente recambio generacional por el que tendrá que pasar el ataque del conjunto merengue.

Según detalló el medio inglés Sportwitness, el también delantero de la Selección de Francia ha sido ofrecido al combinado español por una cifra de 5 millones de euros, precio que no sería mal visto en la capital española, tomando en cuenta que el goleador de Chelsea termina contrato pronto.

Sin embargo, la operación no caería bien al actual delantero de Real Madrid, quien tuvo algunas diferencias con Olivier Giroud, por lo que la única manera ‘viable’ para que se realice la transferencia es que él deje el club merengue antes de la llegada de su compatriota.

Benzema tampoco la pasa bien en Francia

No hay luz al final del túnel en la carrera de Karim Benzema con los colores de la Selección de Francia. Al parecer, el ‘Gato’ no volverá a representar a ‘Les Bleus’ mientras esté Didier Deschamps al mando, al menos, eso dejó entrever el DT galo con sus últimas declaraciones.

Y es que Deschamps no borra de su mente las declaraciones de Benzema y lo manifestó en una entrevista con ‘RTL’, donde reconoció que aún no olvida que el jugador del Real Madrid lo acusara de racismo hace cinco años.

“A pesar del tiempo que ha pasado, no puedo olvidarlo. Hubo también declaraciones de otras personas que afectaron a mi familia. Afecta a mi nombre, a mi familia, y ahí, Benzema cruzó la línea. Decir ciertas cosas que son una agresión verbal o física no lo puedes olvidar. No puedo olvidar, nunca olvidaré”, dijo el entrenador.

