¿Mbappé y Pogba al Real Madrid? Eden Hazard le 'hizo' un pedido a Florentino Pérez en su presentación

Durante la presentación de Eden Hazard , Florentino Pérez dijo que el expresidente, Santiago Bernabéu, le dijo alguna vez que "en el Real Madrid siempre deben estar los mejores" y parece que no solo es la consigna del actual mandamás del club merengue, sino también de la nueva estrella blanca.

" Pogba y Mbappé son de los mejores jugadores y quiero jugar con los mejores, pero yo no soy el que ficha. Veremos que va a pasar en el futuro", dijo Hazard durante la conferencia de prensa post presentación. La nueva cara del Madrid va tomando forma de 'Galácticos'.



Para nadie es un secreto que Florentino Pérez, Zinedine y Zidane y la mayoría de los fanáticos del Real Madrid desean contar con los franceses campeones del mundo, Kylian Mbappé y Paul Pogba. Es más, los rumores de que estarían cerca de ser fichados siguen en alza, a pesar de los altos precios que tienen.



Por otro lado, el jugador belga sabe que estar en el Real Madrid lo acerca más a ganar el Balón de Oro, pero no le quita el sueño. " Este año el Balón de Oro ya está en Madrid con Modric. No pienso ni me centro en el Balón de Oro", dijo.



Y para bajar las revoluciones de su fichaje, aseguró que " no soy un galáctico, espero serlo. Soy Eden Hazard. Empiezo desde 0. No me considero un galáctico sino un jugador muy bueno".

► ¡Eden Hazard es presentado en el Real Madrid! El belga recibe los aplausos en el Santiago Beranbéu



► ¡En la cara de Hazard! Hincha del 'Barza' fue con camiseta a presentación del Real Madrid [VIDEO]



► ¡Con gente llorando en las graderías! Así recibió el Bernabéu a Hazard como jugador del Real Madrid [VIDEO]



► "Era mi sueño de niño": Hazard dio sus primeras palabras como jugador del Real Madrid [VIDEO]