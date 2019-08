El 'Club de los Cedidos' crece: Real Madrid ofrece a Rodrygo a uno de sus 'amigos' de LaLiga 

Le podría seguir los pasos a Take Kubo , quien se fue cedido al Mallorca. El Real Madrid continúa con su proyecto de darle minutos a sus recientes incorporaciones que no tienen un espacio en el primer equipo y habría ofrecido la cesión de Rodrygo Goes al Espanyol, quien está en busca de un atacante para reemplazar la salida de su goleador Borja Iglesias.

De acuerdo a información del diario 'Sport', el brasileño de 18 años ha sido ofrecido desde las oficinas del Bernabéu al equipo catalán, pues quiere que el delantero continúa con su proceso de adaptación a España y a la Liga Santander en un equipo donde pueda tener continuidad.

Repite la fórmula

Real Madrid y Espanyol mantienen una muy buena relación en cuanto a cesiones y el cuadro 'blanco' busca que Rodrygo repita los casos de Lucas Vázquez y Marco Asensio, que en su momento se fueron a préstamo al cuadro 'perico' y regresaron por la puerta grande.



Lucas y Marco, actualmente, ocupan un puesto en la plantilla madridista sin haber tenido ningún problema de adaptación. Aunque Asensio, cabe resaltar, aún está en etapa de recuperación tras una dura lesión que sufrió en pretemporada.

A espera de recuperarse

Rodrygo se encuentra recuperándose de una lesión en el recto femoral de su pierna derecha y este fin de semana no podrá debutar con el Real Madrid Castilla en su visita a Las Rozas, partido correspondiente al Grupo I de la Segunda División B.



Aun así, en el Bernabéu tienen grandes esperanzas en el brasileño y es uno de los que está llamado a comandar el plantel 'blanco' en un futuro no muy lejano, junto a Kubo, Brahim Díaz, Vinicius, entre otros.

Ascenso vertiginoso

El joven brasileño llegó al Real Madrid un año después de que se anunciara su fichaje procedente del Santos en junio de 2018, aunque entonces ambos clubes acordaron que siguiera un año más jugando en el ‘peixe’.



El atacante, que con 17 años fue el delantero más joven en marcar un gol en la Copa Libertadores, arribó al equipo blanco tras haber disputado 49 partidos con el Santos desde su debut con el primer equipo en noviembre de 2017.



Rodrygo fue fichado a cambio de 45 millones de euros, y la ilusión del madridismo por él es la misma que despertó la pasada temporada su compatriota y compañero Vinicius Junior, que se metió a la hinchada merengue en el bolsillo.

