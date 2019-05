No lo entiende: Vinicius decepcionado y triste con Zidane en Real Madrid por este gran motivo

Vinicius Junior era uno de los referentes de ataque del Real Madrid hasta que en marzo se lesionó en plena vuelta de octavos de final de la Champions League frente al Ajax en el Bernabéu. Estuvo varias semanas alejado de las canchas y muchos pedían su vuelta para terminar de la mejor manera la temporada, pero Zinedine Zidane ha pensado todo lo contrario.

Zidane solo lo ha puesto 30 minutos en los dos partidos del Real Madrid que lo tuvo disponible y ante este panorama, el periodista Fernando Kallás del diario AS sostuvo que Vinicius Junior está decepcionado con el técnico francés ya que este no lo ha considerado en los cotejos de la 'Casa Blanca'.

"Media hora ha jugado Vinicius con Zidane en dos cotejos. Lleva tres semanas que no siente ningún tipo de dolor y él tenía un sueño: jugar con la Selección de Brasil. Viajó para presentar la camiseta de su país (para la Copa América 2019) y es un ídolo de masas (...) Jugaron Asensio, Isco, Mariano, Brahim y él no jugó", sostuvo el hombre de prensa.

Asimismo, mencionó que 'Zizou' no se ha puesto en los pies del delantero brasilero. "Hay falta de empatía. El Madrid no tiene nada más que jugar y no lo pone. Hay una decepción y tristeza tremenda de parte de él y de su entorno. No entienden por qué y tampoco nadie le ha dicho nada dentro del club. Simplemente no ha jugado y eso es inexplicable", añadió.

Y es que la falta de minutos de parte de Vinicius Junior en este último tramo haría que Tite no lo convoque para Brasil de cara a la Copa América. Uno de los que podría llegar por él es otro joven, David Neres, quien ha tenido una campaña de ensueño con el Ajax, jugando incluso las semifinales de la Champions League.

