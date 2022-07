Ya es un hecho. Robert Lewandowski es nuevo jugador de FC Barcelona para la próxima temporada y se encuentra rumbo a Miami para sumar a los trabajos de pretemporada en los ‘culés’. Sin embargo, el jugador aprovechó en charla con ‘Bild’ y dio detalles de cómo se dieron las negociaciones en este tiempo y la charla que tuvo con Xavi Hernández ante de dar el anuncio.

Lo que parecía una novela sin final, tuvo un desenlace oportuno para ambas partes. Lewandowski jugará por FC Barcelona luego de una serie de negociaciones que implicaban la retención por parte de Bayern Múnich ya que tenía un año más de contrato. Todo cabe indicar que la conversación con Xavi Hernández fue lo que desenredó este caso.

“Sí, nos encontramos ahí. Me dijo que me iba a esperar. La negociación no fue sencilla, hubo cosas innecesarias, de ambos lados”. Además me dijo que trabajaremos bien juntos y podemos lograr mucho. Tiene un plan claro para llevar al Barcelona a lo más alto, para volver a la cima. Estoy en el Barça por los trofeos, estoy en el Barça para ganar”, manifestó el goleador polaco que tendrá una nueva etapa profesional.

Y en la misma línea, se ilusionó con la posibilidad de tener un buen paso por el equipo ‘culé' en los próximos torneos que disputará a lo largo del año. LaLiga es uno de los objetivos principales junto a la posibilidad de alcanzar la UEFA Champions League.

“Sé que pronto cumpliré 34 años. Pero me siento muy fuerte física y mentalmente. El Barça lo ve igual, 2026 no tiene por qué ser el final”, confesó el delantero que llegó en el año 2014 a Bayern Múnich procedente de Borussia Dortmund y dejará el país de Alemania para partir hacia España.

Por último, Lewandowski reconoció que irse del Bayern de Múnich después de ocho años no fue tarea sencilla: “Quería jugar en otra liga, ya lo había decidido, esa es la realidad. Fue la decisión más difícil de mi vida”, finalizó uno de los candidatos a ser el Balón de Oro en los años anteriores.





