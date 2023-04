Roberto Firmino parece tener decidido su futuro y será nuevo jugador de Barcelona para la próxima temporada. El futbolista brasileño culmina contrato con Liverpool el 30 de junio y, según ‘Daily Mail’ solo está esperando el final de la Premier League para alistar maletas. Los ‘reds’ ya saben que no contarán con él para el próximo ciclo porque ha tenido pocos minutos y busca continuidad.

De esta manera, Firmino culminaría una etapa de ocho temporadas en Anfield Road donde fue parte de uno de los mejores tridentes del siglo XXI con Sadio Mané y Mohamed Salah. Dirigido por Jurgen Klopp, se alzó con la Champions en 2019 y la Premier League en 2020.

A sus 31 años, esta temporada se ha vestido de corto en 33 ocasiones, llegando a ver puerta once veces y habiendo repartido cinco asistencias. Sin embargo, su rol de indiscutible en el equipo ya no es el mismo y no completa un partido desde octubre.

De esta manera, ha decidido poner rumbo a La Liga y peleará con Robert Lewandowski por un puesto en el frente de ataque blaugrana. Esta llegada encaja perfectamente con los movimientos que está intentando el Barça, después de los problemas económicos por los que ha tenido que pasar en los últimos tiempos.





Posibles fichajes de Barcelona

Para Firmino, llegar como jugador libre sería una ventaja y facilitaría más su arribo porque Barcelona está enfocado en asegurar el fichaje de Vitor Roque, joven futbolista de Atlético Paranaense con un monto aún en conversaciones. Aubameyang también podría volver si es que logra desvincularse de Chelsea.

Además, en los planes también está reforzar la posición de lateral derecho por lo que irían a la carga por Joao Cancelo, Mazraoui (ambos de Bayern Múnich). César Azpilicueta también vuelve a asomar como opción debido a que culmina contrato con Chelsea.





