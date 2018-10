Los líos con Cristiano Ronaldo parecen no tener cuándo acabar, aunque esta vez él poco tenga que ver. Resulta que el dueño de un restaurante portugués en Inglaterra lanzó una edición limitada de unas 'galletas sexuales' que fueron inspiradas en el escándalo que envuelve al futbolista de la Juventus , y ya se ha armado todo un revuelo.

Jose Goncalves, de 47 años, dueño del restaurante 'Our Taste of Portugal' en Worcester, señaló que se inspiró en la acusación de violación que pesa sobre Cristiano Ronaldo y aseguró que “todos encontraron la broma”. Sin embargo, estas galletas generaron una gran polémica en Facebook.

La prensa británica informó que la 'galleta Ronaldo', cuyo precio era de 50 peniques por unidad, causó enorme fastidio entre algunos clientes, que utilizaron la red social para criticar el producto por "glorificar la violación".

"Estoy sorprendido por la actitud totalmente repugnante que ha mostrado 'Our Taste Of Portugal', tratando de hacer una broma sobre la violación con las ‘galletas de Ronaldo’ para obtener ganancias"; "no apoyo a las empresas que sustentan la cultura de la violación, sus ‘galletas de Ronaldo’ son asquerosas y espero que las eliminen de su menú"; "debería haber sido obvio que hacer galletas que glorifican la violación dejaría un mal sabor", fueron algunos de los comentarios que se leen en Facebook, según la prensa del Reino Unido.

El empresario se defendió y señaló que su "idea fue hacer 30 galletas y jugar con la situación" a través de sus amigos y clientes, recordando que se trató de "solo un día" que estuvieron a la venta, aunque al final pidió perdón por si "hizo sentir mal a alguien".

Así promocionó este restaurante la galleta "inspirada" en Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo afronta una dura acusación por presunta violación a la exmodelo Kathryn Mayorga en Las Vegas en 2009.