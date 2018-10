Su nombre se hace trending topic cada día, mientras que hace una temporada destacaba por un golazo o por una gran actuación en el Chelsea. Cuando te quiere el Real Madrid , te haces más conocido, con más influencia y no hay medio que no pregunte por tu situación. Ese es el caso que vive Eden Hazard , el extremo del Chelsea. El belga se encuentra en la mira de Florentino Pérez y los directivos madridistas, pero hay los ‘Blues’ han salido a afirmar que su intención es quedarse con el ‘Duque’ y que no pase algo similar que Courtois.



“El Chelsea hará lo que tenga que hacer” para intentar retener al centrocampista, aseguró desde Doha Bruce Buck, el presidente ejecutivo de cuadro de Stamford Bridge a Sky Sports. “Los hinchas de Londres del Chelsea y los del resto del mundo adoran a Hazard. No es solo un gran futbolista, sino también un grandísimo compañero en el plantel de Sarri. Queremos que se quede y haremos lo que tengamos que hacer para que lo haga”.



Hazard recuerda a su Courtois. Su compatriota y ex compañero en el Chelsea tomó la decisión de marcharse este pasado verano al Real Madrid, aunque Buck se negó a comparar la situación de ambos futbolistas: “Veremos qué pasa de aquí al final de temporada”. Como puede verse, pese a tener un contrato próximo a terminarse (mediados del 2020), el Chelsea tiene un plan – que no compartirá – para retener al mejor jugador de su plantilla y uno de los mayores del pasado Mundial. Para ellos, en la actualidad, Hazard no se encuentra en venta.



El Real Madrid no solo tiene a Hazard en la mira para la próxima temporada. Tal como han asegurado medios españoles, Neymar es otro de los objetivos. Si no es Hazard, es ‘Ney’. Si no es ‘Ney’, es Hazard. Hay planes de contingencia para cada futbolista que le interesa a los españoles en el próximo mercado de fichajes en verano.