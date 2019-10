Guardiola asoma: el City se suma al interés del Real Madrid por Fabián Ruiz

Desde que culminó la temporada pasada y aún más con el Europeo Sub 21, Fabián Ruiz comenzó a sonar en el fútbol del 'Viejo Continente'. Su llegada a Napoli no pasó desapercibida, aún menos con la gran temporada que realizó con el equipo de Carlo Ancelotti. Tras ese primer año con el equipo que le pagó 30 'kilos' al Real Betis, el mediocampista comenzó a sonar fuerte para volver a España, a vestir los colores del Real Madrid. Sin embargo, no pasó más allá de un interés y terminó quedándose en Italia, pero se mantiene en la agenda merengue, ¡y no solo la de ellos!

El mediocampista de 23 años también despertó el interés del Manchester City a pedido expreso del Pep Guardiola, quien lo ve como una gran alternativa en ese sector del campo para afrontar la próxima temporada, según informó 'Il Mattino'. El conjunto inglés ya comenzó a dar los primeros pasos para tratar de tener sus opciones de firmar al centrocampista.



Sin embargo, uno de los problemas que podría acarrear el Manchester City de Guardiola es el 'overbooking' que hay en esa zona del campo, con jugadores consagrados y figuras que tiene aún mucho que dar en el equipo 'citizen'.

El Madrid, un escollo difícil

El interés del Manchester City va a la par del de Real Madrid, equipo que ha apuntado a Fabián Ruiz como uno de sus posibles refuerzos para la próxima temporada. El mediocampo es una de las zonas que más atención amerita por parte de la cúpula merengue y el jugador de 23 años es preferencia.

Si bien Paul Pogba es el refuerzo por excelencia que exige Zidane, Fabián Ruiz es la segunda opción y la más accesible: el Napoli pide cerca de 70 'kilos' por el también jugador de la Selección de España.

