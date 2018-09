Eden Hazard siempre ha sido uno de los mejores futbolistas del mundo, pese a que nunca le ha tocado la gloria de la Champions League ni jugado en el Real Madrid o Barcelona. Para competiciones europeos, los equipos españoles han dominado el ‘Viejo Continente’ en las últimas temporadas, por lo que los premios individuales siempre han decaído para ellos. En la previa de los premios de FIFA ‘The Best’, Mateo Kovacic dio una voz en alto.



Según el ex volante del Real Madrid, el ‘Duque’ de Hazard se encuentra entre los tres mejores futbolistas del mundo, no queriendo decir quien sale del podio. ¿Será Cristiano Ronaldo? ¿Luka Modric? ¿Lionel Messi? ¿O acaso será Mohamed Salah? Lo único cierto es que Kovacic recién ha podido darse cuenta de toda la calidad de juego del medallista de bronce del Mundial de Rusia 2018. “ Hazard está entre los tres mejores futbolistas del mundo”, dijo.



El futbolista cedido en el Chelsea por el Real Madrid se descubre ante el belga: "Es realmente bueno. No sabía que era tan bueno. Por su puesto que sabía que era un gran jugador, pero ahora, que le veo entrenar cada día, me doy cuenta de que es increíble", aseguró el medio croata al 'Evening Standard'.



Sus piropos a Hazard no se quedaron ahí, sino que fue mucho más allá: "Para mí, en estos momentos, es uno de los tres mejores. Me divierto jugando con él y con mis nuevos compañeros. Este equipo es realmente increíble, talentoso, y creo que podemos lograr grandes cosas", agregó el mediocampista que se encuentra cedido para esta temporada, luego del convenio que hubo entre el Real Madrid y Chelsea por Thibaut Courtois.