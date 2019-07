¿Un 'Expreso' a Londres? Mauricio Pochettino opinó sobre situación de Gareth Bale en el Real Madrid

Las últimas horas en el Real Madrid han sido muy movidas. En Houston, la delegación que realizó su primer duelo de pretemporada, se quedó helada con las declaraciones de Zidane sobre Gareth Bale. Pero no solo en ese Estado, también en Madrid, en Inglaterra y hasta en China. Desde Asia se habla de hasta dos ofertas, pero en la Premier League también quieren recuperar al 'Expreso de Gales'.

El Tottenham que dirige Mauricio Pochettino quiere pelear la Premier y hacerlo con las mejores armas. Es el equipo del que salió el jugador galés, donde explotó y mostró su mejor cara. Tras el amistoso ante Juventus, el DT argentino opinó sobre las declaraciones de Zidane.

" Sí, lo vi en los medios, pero no sé qué club es el que está trabajando en ficharle. Por ahora, no tengo ninguna información del presidente. No sé si es por nosotros o por otro equipo, pero ese no es mi trabajo, eso corresponde al presidente", afirmó Pochettino.

Así, no confirmó ni negó que Bale pueda estar en la órbita del mismo Tottenham, equipo del que salió hace seis años y donde demostró que su mejor versión. Se ganó el apodo de 'Expreso de Galés' por su velocidad, potencia, técnica y goles.

