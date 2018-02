Consciente que la 'BBC' ha ofrecido una de sus peores versiones en las últimas temporadas, Real Madrid quiere mover piezas claves en el ataque. En esa linea, el crack favorito para desembarcar en el Bernabéu es Harry Kane. ¿El problema? Que el Tottenham no está dispuesto a dejarlo ir por una cifra que no se acerque a los récords históricos.



De acuerdo al portal español 'Mundo Deportivo', Daniel Levy, el presidente de los 'Spurs', está dispuesto a dejar ir a Kane no sin antes convertirlo en la venta más cara de su club luego del pase de Gareth Bale al Madrid en 2013 (91 millones de euros). Entiende que el delantero inglés está a la altura de Neymar y la propuesta debe ser muy alta.

Harry Kane - 120 MDE (Foto: Getty) Harry Kane sería el gran fichaje del Madrid para 2018.

Si el crack brasileño le costó a PSG unos 222 millones de euros, el Tottenham pediría no menos de 200 por el máximo goleador del 2017. Eso sí, Levy quiere negociaciones directas, de club a club, y así se lo ha hecho saber al entorno de Kane. De acuerdo a 'MD', no imagina otra rebeldía como en su día pasó con Modric.



La citada fuente agrega que, de momento, Florentino Pérez no ha hecho llegar ninguna oferta formal a las oficinas del Tottenham. El presidente del Real Madrid se encontraría a la espera de conocer los resultados finales de la temporada. Los merengues aspiran a ganar su tercera Champions League consecutiva y este título podría cambiarlo todo.



Cabe recordar que, como adelantaron hace una semanas distintos medios ingleses, Kane también se encuentra en la órbita del Manchester United. ¿Cuál será el club que ofrezca el dineral que el Tottenham pretenda por su delantero. ?