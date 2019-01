El Edén de Hazard: Real Madrid va por su fichaje tras la llegada de Pulisic a Chelsea

Eden Hazard tiene un sueño y no es otro que jugar en el Real Madrid. El crack belga ha manifestado públicamente su intención de vestirse de blanco y de cara al mercado de fichajes de verano, podría cumplirlo. Y todo, gracias a la llegada de Christian Pulisic al Chelsea.



Este miércoles, el club inglés anunció la llegada del crack estadounidense por 64 millones de euros y de una forma u otra, le ha abierto la puerta a Hazard para el verano de este año. Como bien es sabido, Pulisic, como extremo, puede desempeñarse por cualquiera de las bandas y sería el reemplazo ideal para el 'Duque'.

A pesar de los 64 millones de euros que Chelsea pagó por Pulisic, recién podrá contar con él desde verano de 2019. Los tiempos coinciden para que Hazard llegue a Real Madrid. Los rumores ya ponen al crack belga en LaLiga Santander.

El edén de Hazard

Tras el Mundial de Rusia 2018, Eden Hazard nunca estuvo tan cerca de dejar el Chelsea. Reveló públicamente que su ciclo en Stamford Bridge estaba entrando en su recta final y que quería cumplir el sueño de jugar en Real Madrid.



"El Real Madrid es el mejor club del mundo, no quiero mentir, es mi sueño desde que era un niño. Soñaba con este club. Veremos. No quiero hablar de esto todos los días. No tengo tiempo, pero hablaremos de mi futuro pronto, eso creo", dijo Hazard.