Lo que jamás pensamos escuchar o leer acaba de suceder. José Mourinho acaba de aceptar que, al menos este año, Josep Guardiola ha sido mejor que él, a falta de varios meses para que termine la Premier League , y sin jugarse ni siquiera los octavos de la Champions League.

"Necesitamos sumar puntos para ser los primeros de los últimos. Tenemos que tratar de terminar segundos", luego de recordar los quince puntos de ventaja que le lleva el City en el torneo británico.

"No es que el Tottenham, el Chelsea o nosotros lo estemos haciendo mal por los puntos que nos saca el Manchester City, sino que ellos empezaron muy fuertes y se mantuvieron así", añadió el estratega luso.

Después de los segundos de rendición por parte de Mourinho, el luso volvió a ser el de siempre y dejó entrever que algunas victorias del City fueron producto de la 'suerte'.

"El Manchester City comenzó fuerte y se mantuvo fuerte. Logró ganar partidos que no merecían. Goles en el último minuto, en el tiempo extra, lograron hacer muchas veces eso y por eso han tomado tanta distancia", espetó.

El Manchester ha mejorado

"Estamos mejor que en la temporada pasada en todos los aspectos: más puntos, mejor posición, más goles marcados, menos recibidos, mejores en todo. Tenemos que mantenernos segundos, no es fácil porque hay muy buenos equipos. La mejora que tuvimos en relación a la temporada pasada, normalmente dejaría la lucha abierta, pero está cerrada", dijo.

Además, 'The Special One' aseguró que no sabe nada del futuro de José Mourinho. "No hablo con mis jugadores sobre las noticias que salen. Los veo todos los días. Zlatan nunca me mencionó nada sobre la MLS, ni siquiera una opinión, así que imagino que nada es verdad porque supongo que sería el primero en enterarme", finalizó.