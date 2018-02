Kevin De Bruyne ha sido la manija del Manchester City de Pep Guardiola en lo que va de temporada. El volante belga no solo tiene gol, sino que su fino toque para habilitar a sus compañeros como Sergio Agüero y Raheem Sterling lo han puesto - para su entrenador - como uno de los serios candidatos para llevarse el Balón de Oro a finales de año.

Sin embargo, Kevin De Bruyne no la tiene nada fácil para llevarse este galardón individual. No solo porque como rivales directos tiene a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar, sino que también hay una cosa importante que le falta para sumarse a la lista de ganadores de esta premiación.

"La verdad que no tengo dudas de que De Bruyne es un serio candidato a ganar el Balón de Oro. No ha jugado bien solo un partido, sino a lo largo de la campaña. No obstante, él y todo el mundo sabe que para ganar ese premio tienes que obtener muchos títulos (solo cuenta con la Copa de la Liga). Es muy complicado encontrar a alguien que juegue mejor en su posición, teniendo en cuenta la manera cómo ha venido participando", dijo Guardiola en rueda de prensa.

Por su parte, más allá que se hable que pueda estar en el podio de este premio, el ex Wolfsburgo tiene la mira puesta en ganar algo con Manchester City. "Hago todo lo posible para llevarme títulos a nivel grupal. Al final es hermoso si consigues un premio individual, pero la verdad no me interesa. Hago lo que tengo que hacer", sostuvo en declaraciones que rescata el diario Mundo Deportivo.

Es más, Kevin De Bruyne quiere seguir a buen nivel este martes por la ida de octavos de final de la Champions League. Su cuadro chocará de visitante ante Basilea en Suiza y espera sentenciar la eliminatoria en el primer partido en la búsqueda de su primera Copa de Europa.