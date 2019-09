El talón de aquiles del Manchester City: la falta de variantes en defensa y un dolor de cabeza para Pep 

El dinero cambia historias y en Manchester lo tienen bien claro. Después de haber vivido a la sombra de Old Trafford, en el Etihad Stadium ahora sonríen por sus momentos de gloria. La inversión del jeque Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, del UK Sports Investments Limited, significó un cambio de aires para el City, que hasta el 2008 se codeaba con los equipos de media tabla en la Premier League.

La última década ha sido un trampolín deportivo para los celestes, que hasta la temporada 2011/12 solo había conseguido dos títulos de Primera División y que actualmente ya tiene seis en su palmarés. Pero el gran salto cualitativo que querían en los altos cargos pasaba por un nombre propio: Pep Guardiola, quien llegó en el 2016 para liderar el barco.

Guardiola aludió a una acción en la que David Silva entró en el área del Bournemouth y chocó con Jefferson Lerma. La jugada fue revisada a través del VAR. (Foto: AFP) Guardiola aludió a una acción en la que David Silva entró en el área del Bournemouth y chocó con Jefferson Lerma. La jugada fue revisada a través del VAR. (Foto: AFP)

El ‘beautiful game’ parecía ser la ideología que querían desde el Medio Oriente y quién mejor para llevarlo a cabo que el exentrenador del mejor Barcelona de, quizás, todos los tiempos. Con Txiki Begiristain y Ferrán Soriano –director deportivo y CEO, respectivamente– que ya habían trabajado con el técnico en España, el sueño de fichar a Pep era un poco más fácil y se terminó logrando dándole todo lo que él quería.

Más allá de las instalaciones de primer nivel, el catalán quería las piezas indicadas para empezar a construir su proyecto y en su cuarta temporada al mando puede decir que solo le falta ganar la Champions League. Tras 762,2 millones de euros gastados en fichajes, su City ya consiguió levantar la Premier League, Copa FA, Carabao Cup y Community Shield, lo que le ha permitido consolidarse como el mejor equipo de Inglaterra en los últimos años.

Así fue la tapada de Claudio Bravo en Manchester City-Liverpool, que le dio el título de Community Shield a Pep Guardiola. (Video: ESPN2)

¿Una plantilla bien conformada?

Tras 30 fichajes en las islas británicas (algunos proyectos a largo plazo que no pertenecen a la plantilla del primer equipo) en el Manchester City 2019/20 parecen no haber prestado tanta atención a la zona defensiva. Las salidas de Vincent Kompany y Eliaquim Mangala le han quitado dos variantes a Pep que no han sido pagadas con reemplazos de garantías.

En la última campaña, los ‘citizens’ tenían a Nicolás Otamendi, John Stones, Aymeric Laporte más los dos nombres mencionados en el párrafo anterior para dos puestos de defensor central y en la que acaba de empezar solo se han quedado con tres opciones, que parece se reducirá a dos tras una lesión “que no tiene buena pinta”, en palabras del entrenador, del exdefensor del Athletic Club de Bilbao.

El Manchester City será el segundo club de la carrera de Laporte. (Foto: Getty) El Manchester City será el segundo club de la carrera de Laporte. (Foto: Getty)

Dicho esto parece que hemos encontrado uno de los principales defectos de la plantilla más completa en la Premier League. De confirmarse la duración de la lesión del francés –se sumaría a Leroy Sané en la lista de bajas para todo el año– el bicampeón de Inglaterra tendrá que sobrevivir sin defensores centrales suplentes y con la obligación de Guardiola de hacer nuevas pruebas como la que realizó ante el Brighton, donde Fernandinho se ubicó en dicha posición.

Otra de las opciones para el entrenador español podría ser la inclusión en el primer equipo de un compatriota suyo que llegó desde el FC Barcelona. Se trata de Eric García, chico de 18 años (fue campeón del Europeo sub19 con la selección española) que llegó a Manchester en el 2017 y que en la última temporada disputó tres partidos en la Carabao Cup, torneo en el que los ‘citizens’ se consagraron campeones tras vencer al Chelsea en la final.

Eric García | Manchester City. (Getty Images) Eric García juega en el Manchester City U21. (Getty Images)

Al final será decisión de Pep ver cómo gestiona la defensa para una temporada que se le puede hacer muy larga. No deja de sorprender; sin embargo, que el resto de posiciones sí tenga un reemplazo de garantías (futbolistas de nivel mundial). Pongamos ejemplos. Ederson tiene a Claudio Bravo, Kyle Walker a Joao Cancelo, Oleksandr Zinchenko a Angeliño/Benjamin Mendy, Rodri a Fernandinho, De Bruyne a Ilkay Gundogan, David Silva a Phil Foden, Bernardo Silva a Riyad Mahrez, Raheem Sterling y Sergio Agüero a Gabriel Jesús; lo que confirma que los ‘ciudadanos’ podrían pelear por el título con dos equipos diferentes, como en su momento dijo José Mourinho.

Cerrado el mercado de fichajes en Inglaterra, será momento de ver lo que hace Guardiola, quien suele tener ideas revolucionarias para generar competencia dentro de su plantilla, y que, sin duda, no permitirá que su equipo pierda nivel ni ambición por conseguir el tricampeonato de la Premier League, algo que no consigue nadie desde el Manchester United en el 2009.

Esto fue lo que dijo José Mourinho en Sky Sports. (Captura y vídeo: Sky Sports)

► ¡Salen a matar! Las alineaciones de Gallardo y Alfaro para el River vs. Boca por Superliga Argentina



► No gracias..: Neymar se reunió con emisario del Real Madrid tras avisar que se quedará en el PSG



► ¡Conectados desde La Cerámica! Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO juegan por Liga Santander | vía DirecTV



► ¡Ya estamos en el Monumental! River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO por Superliga Argentina | vía Fox Sports