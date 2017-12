Manchester City , de la mano de Pep Guardiola, es el mejor equipo de la Premier League . Los 'Citadinos' se encuentran primeros en la tabla de posiciones, cumpliendo una racha de 19 partidos invictos. Vincent Kompany es el líder y capitán, por lo tanto tiene la labor de poner paños fríos a las emociones cuando estás se encuentren a punto de estallar.

En la previa al encuentro por la fecha 20 de la Premier League ante Newcastle, el belga explicó que aun no deben gritar victoria a pesar de la gran ventaja que poseen, recordando la campaña 2011/12.

"No sé si todo el mundo lo recuerda, pero a falta de seis juegos, teníamos ocho puntos de retraso", dijo Kompany. "Es por eso que probablemente siempre soy el primero en entrar y decir: 'No chicos, no podemos decir ...'

"Realmente no quiero eso, así que empujamos, empujamos y empujamos, y nadie tiene derecho a dejar caer su rendimiento y bajar la guardia".

"Tenemos que seguir así. Cuando estás en una carrera como esta, debes dejarla de lado inmediatamente y pensar en la siguiente, porque sabes lo poco que se necesita para perder ese sentimiento especial.

"Es muy pronto para sacar conclusiones. No necesitamos centrarnos en la liga, ni en otra cosa que no sea ganar el juego y tener una actuación al mismo tiempo", explicó Vincent.

El reto para Guardiola y compañía será mantener la ventaja en la liga y seguir superando fases en la Champions League, donde tendrán que enfrentar al Basel en los octavos de final.