Manchester City vs. Brighton : se enfrentarán este miércoles en el Etihad Stadium por la fecha 31 (pendiente) de la Premier League. Ambos equipos no pelean por nada, aunque los de Pep Guardiola buscarán sacar la victoria para acercarse a la meta de los 100 puntos al final de temporada. Este partido será transmitido a toda Latinoamérica por la señal internacional de DirecTV Sports.

Además, el choque servirá como despedida de Yaya Touré de su casa por ocho años. Como se recuerda, el hábil volante de Costa de Marfil saldrá del elenco 'ciudadano' al final de la campaña 2017-18.

Manchester City vs. Brighton: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO Perú 2:00 p.m. Colombia 2:00 p.m. México 2:00 p.m. Argentina 4:00 p.m. Chile 4:00 p.m. Estados Unidos (Florida) 3:00 p.m. España 9:00 p.m.

"Vamos a jugar por Yaya. Hizo más grande a este club. Nunca ha sentido presión y le encanta estar junto al balón. Siempre he visto que ha sido muy querido por el vestuario del Manchester City", sostuvo Pep Guardiola en la previa del partido frente al modesto Brighton.

Los 'citizens' ya son campeones de la Premier (no obtenían este título desde el año 2014 de la mano de Manuel Pellegrini). Si quieren llegar a los 100 puntos no sirve otro resultado que no sea la victoria en casa.

Del otro lado de la acera se encuentra el Brighton, conjunto que ya está matemáticamente salvado de bajar a la segunda división (Championship) con 40 puntos. Luego del choque ante los de Guardiola se verá las caras ante Liverpool en condición de visitante.

Manchester City vs. Brighton: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson; Delph, Laporte, Kompany, Walker; Fernandinho, D. Silva, De Bruyne; Sané, Sterling y Gabriel Jesus.



Brighton: Ryan; Bong, Dunk, Duffy, Bruno; Izquierdo, Stephens, Pröpper, Knockaert; Groz y Murray.