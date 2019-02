El fútbol es Guardiola: 4 goles en 24 minutos en una masacre del City al Chelsea [VIDEO]

Una lección de juego. Los ‘Pep Boys’ aleccionan a los dirigidos de Maurizio Sarri. En la previa del Manchester City vs. Chelsea se veía un partido disputado; en la cancha se ve un trámite de los ‘Citizens’ sobre los ‘Blues’ en el Etihad Stadium. El City es un equipazo, Pep celebra en su zona del campo, mientras que Sarri se sienta, cruza las piernas y espera que no haya más goles en este duelo marcado por la Premier League. Un golpe que se ha dado en la liga inglesa.



A los cuatro minutos del partido, Raheem Sterling marcó el 1-0 para el Manchester City tras una buena jugada individual por derecha. Un gol de camerino, pero luego vino la debacle en el partido para el equipo de Maurizio Sarri. Las redes no dejan hablar de este tema.



Luego vino el ‘show’ del ‘Kun’ Agüero. El delantero argentino apareció a los 13 y 19 minutos para un doblete que selló el triunfo para el equipo de Pep sobre Sarri en el Etihad Stadium.



Y al final la cereza del postre en estos 24 minutos. Gundogan puso el 4-0 sobre la valla del español Kepa, que no tuvo nada que hacer ante un implacable Manchester City. El fútbol es Guardiola por lo que podemos ver en este duelo de la liga inglesa.



Así fue el gol de Sterling en el Manchester City vs. Chelsea. (Video: YouTube)