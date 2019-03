Manchester City vs Fulham por Premier League: se enfrentan vía ESPN 2 por la jornada 32

Manchester City vs. Fulham EN VIVO vía ESPN 2 se ven las caras por la fecha 32 de la Premier League 2019 EN DIRECTO desde el estadio Craven Cottage a partir de las 7:30 a.m. (horario peruano). Los de Guardiola buscan seguir en lo más alto de la clasificación y acercarse más al título. Sigue el MINUTO a MINUTO por la web de Depor.com.

El duelo entre Manchester City vs. Fulham reanudará las acciones en el torneo inglés después de la fecha FIFA. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultado del cotejo que definirá posiciones en la Premier League.

Manchester City continuará con la lucha por conseguir el título de la Premier League en la casa del Fulham, equipo que está seriamente comprometido con la baja, en la misma temporada que marcó su regreso a la máxima división.

Los 'citizens', después del parón obligatorio por las jornadas de partidos internacionales, tendrán novedades en cuanto a la convocatoria que presentará Josep Guardiola, entrenador del vigente campeón del certamen.

La pausa ha servido para que algunos elementos de Manchester City se recuperen de lesiones que sufrieron previamente. Tal es el caso de futbolistas como Kevin De Bruyne, Vincent Kompany, Benjamin Mendy, John Stones, Nicolas Otamendi y Fernandinho.

Todos los futbolistas mencionados ya volvieron a los entrenamientos durante estos días. Con ello, 'Pep' Guardiola tendrá más alternativas en la plantilla pensando en el recargado calendario que tendrán por delante.

Fulham es uno de los tres candidatos para dejar la Premier League al final de la temporada. Los 'Cottagers' han tenido una campaña para el olvido. En febrero, el dueño del club despidió a Claudio Ranieri, quien había llegado como el salvador.

Scott Parker se ha hecho cargo del primer equipo de los 'Whites'. Actualmente, están ubicados en el puesto 19 de la tabla de posiciones con 17 unidades, tres puntos abajo de los puestos que liberan del descenso.

Para enfrentar a Manchester City, Scott Parker podrá contar con Andre Schurrle. El alemán se perdió cinco partidos con el Fulham a causa de un virus que lo alejó de los terrenos de juego desde el inicio de febrero.

Manchester City vs. Fulham: horarios del partido

México 6:30 a.m.

Perú 7:30 a.m.

Ecuador 7:30 a.m.

Colombia 7:30 a.m.

Bolivia 8:30 a.m.

Paraguay 8:30 a.m.

Venezuela 8:30 a.m.

Argentina 9:30 a.m.

Chile 9:30 a.m.

Uruguay 9:30 a.m.

Brasil 9:30 a.m.

España 1:30 p.m.

Manchester City vs. Fulham: posibles alineaciones

Manchester City : ​Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko; Gundogan, B. Silva, D. Silva; Sterling, Sané, Agüero.



Fulham: ​Rico; Fosu-Mensah, Ream, Chambers, Bryan; Seri, Anguissa, Cairney; Babel, Sessegnon, Mitrovic.



► Nadie sabe lo que tiene hasta...: Higuaín y los mejores '9' en la historia de la Selección Argentina [FOTOS]



► ¡Acaben el torneo de una vez! GOLAZO de Reiner Jesus ante Colombia por el Sudamericano Sub 17 [VIDEO]



► ¡Sorpresa total! Gigante de la Serie A se interesa por Darío Benedetto para verano



► El sueño de Zidane: Paul Pogba ya tendría una respuesta para la propuesta del Real Madrid