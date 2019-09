¡Desde Carrow Road! Manchester City vs. Norwich City EN VIVO juegan por Premier League

Manchester City vs. Norwich City (EN VIVO y EN DIRECTO / vía ESPN 2 / 11:30 p.m.) chocan por la fecha 5 de laPremier League en el estadio Carrow Road. Sigue el MINUTO A MINUTO del partido por la web Depor.com

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Manchester City vs. Norwich City.



El multicampeón inglés Manchester City ha iniciado de gran forma su participación en al Premier League donde ha ganado tres de cuatro partidos y el otro lo empató. Sin embargo, su buena performance se ve opacada por la perfección de Liverpool que lo aventaja en 2 puntos y que lo obliga a, por ahora, correr por detrás en la lucha por el título.

Manchester City vs. Norwich City: horas y canales en el mundo



Perú 11:30 a.m. | ESPN 2

Ecuador 11:30 a.m. |

Colombia 11:30 a.m. |

México 11:30 a.m.

Bolivia 12:30 p.m. |

Chile 12:30 p.m. |

Paraguay 12:30 p.m. |

Venezuela 12:30 p.m. |

Brasil 1:30 p.m. |

Argentina 1:30 p.m. |

Uruguay 1:30 p.m. |

España 6:30 p.m. |

El poderoso cuadro inglés que dirige Pep Guardiola apenas ha cedido puntos contra Tottenham en la segunda fecha en uno de los dos partidos en los que encajó goles.

El ataque demoledor de los ' Citizens' es equilibrado con el fuerte juego defensivo que poseen, aun cuando el equipo se ve mermado por la ausencia de Aymeric Laporte, lesionado en la rodilla derecha a finales de agosto y que este viernes fue descartado por los próximos seis meses, según Guardiola.

Del otro lado está el recién ascendido Norwich City que apenas ha sumado tres puntos en los cuatro partidos 8solo una victoria) pero que tiene en sus filas al delantero finlandés Teemu Puki, elegido como jugador del mes de agosto en la Premier League y que espera tener su gran oportunidad contra los celestes.

De los seis goles que ha marcado Norwich en la Premier League, Pukki marcó cinco goles y dio una asistencia en cuatro partidos, incluyendo un 'hat trick' ante el Newcastle United. Además, anotó ante Liverpool y Chelsea y se convirtió en el primer finlandés en marcar en el fútbol inglés desde Sami Hyyppia.

Manchester City vs. Norwich City: probables alineaciones



Norwich: Krul; Aarons, Godfrey, Hanley, Lewis; Amadou, Leitner; Buendia, Stiepermann, Cantwell; Pukki



Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, David Silva; Bernardo Silva, Aguero, Sterling

Manchester City vs. Norwich City | Aquí se jugará el partido

► ¡No solo basta con Neymar! El top 10 de los posibles próximos fichajes del Barza para 2020 [FOTOS]



► Tu dolor es nuestro: se confirma la peor noticia sobre Messi y los hinchas del Barça entran en desesperación



► ¡Por TUDN desde México! Sigue EN VIVO y EN DIRECTO de los partidos del Apertura Liga MX 2019 por fecha 9



► Barcelona vs. Valencia: fecha, horarios y canales del partidazo en Camp Nou por LaLiga Santander 2019