El Manchester United , segundo en la temporada 2017/2018, sólo ha hecho tres fichajes en el mercado de pases, pese a las recurrentes quejas y exigencias de su entrenador, José Mourinho.



Son tres las caras nuevas, dos que apuntan a la titular como son el lateral Diogo Dalot (Oporto) y el centrocampista Fred (Shakhtar Donetsk), y un suplente de David de Gea para la portería, como es el veterano Lee Grant (Stoke City).



En el caso del plantel, El 'Special One' apaciguó su relación con Anthony Martial, cuya pretemporada fue perturbada por el nacimiento de su segundo hijo. La ausencia del jugador en el último amistoso contra el Bayern de Múnich el pasado fin de semana, no fue una sanción, insistió su entrenador.



"Estuvo durante nueve días de preparación sin entrenarse, sin fútbol, absolutamente nada. Forma parte del grupo de jugadores que no han tenido pretemporada, es así de simple", comentó Mourinho. "Vosotros intentáis montar un caso y no hay caso. Durante nueve días, no se entrenó. Por lo tanto tuvo que volver a empezar. Cuando tú estás nueve días sin entrenarte ni un minuto, vuelves para atrás. No hay más historia", explicó.



Al igual que Paul Pogba, Martial no se marchará a ninguna parte, precisó una fuente desde la dirección del club.