Manchester United vs. Manchester City: canales TV y horarios por fecha 31 de Premier League 2019

Manchester United vs. Manchester United EN VIVO: ambos cuadros se verán las caras este miércoles ONLINE TV | EN DIRECTO | Stream por la fecha 31 (pendiente) de la Premier League 2019. Aquí no te pierdas los canales y horarios de la transmisión de este partidazo por el campeonato inglés de primera división que tendrá como escenario al mítico Estadio Old Trafford.

Este partido entre los 'Red Devils' y su archirrival en la ciudad de Manchester, dirigidos por Pep Guardiola, está programado para que empiece a las 2:00 p.m. hora peruana y mexicana, y a las 9:00 p.m. en el territorio de España. Será transmitido a toda Latinoamérica a través de la señal internacional de DirecTV.

Manchester United vs. Manchester City: horarios en el mundo

Perú: 2:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 3:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

En la previa de este duelo por la Premier, el entrenador del Manchester City sostuvo que el recinto del Manchester United ya no es la fortaleza que solía ser, en la antesala de un derbi en el que el conjunto 'citizen' buscará conseguir los tres puntos y trepar a la cima de la Liga Premier.



"Quedan cuatro partidos y tenemos que ganarlos para retener el título", indicó Pep en rueda de prensa. "No es un lugar fácil de visitar, pero al mismo tiempo, es un buen lugar para visitar", añadió el ex DT del Barcelona.

"No es tan atemorizante jugar ahí. Antes era tal vez más difícil. Sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Es cierto que lo hemos hecho mejor que el United en las últimas tres temporadas", agregó.



Manchester City, para este choque, no podrá contar con el mediocampista Kevin De Bruyne, quien sufrió una lesión en un muslo en la victoria 1-0 sobre el Tottenham el fin de semana. El belga ya se ha perdido varios partidos esta temporada por diferentes dolencias.

(Con información de Reuters)

► Xavi marcó golazo de tiro libre en la Champions de Asia con Al Sadd

► Zidane sentenció el futuro de Courtois en Real Madrid con esta decisión

► Peruano entre los 10 fichajes que fracasaron en Veracruz

► Shane Long anotó el gol más rápido de la historia de la Premier

► Mira aquí la tabla de posiciones de la Premier League