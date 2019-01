En medio de los rumores sobre su salida: el 'jalón de orejas' de Sarri a Álvaro Morata

Los rumores el mercado de fichajes colocan a Álvaro Morata lejos del Chelsea. Se habla del Barcelona, AC Milán y Atlético de Madrid como posibles destinos del delantero español; sin embargo, su aún técnico en el equipo 'Blue' Maurizio Sarri salió al frente y de manera tajante le envió un recado al español.

"Por su puesto que si Morata se va a otro equipo necesito un recambio. Es algo normal. Pero por el momento él está aquí...", afirmó Sarri en conferencia de prensa previo al duelo que sostendrán los 'blues' ante el Newcastle este sábado por la Premier League.



Pero ahí no quedó todo. El técnico italiano, visiblemente incómodo por las constantes preguntas sobre una posible salida de Morata de Stamford Bridge, dejó la siguiente advertencia.



"Creo que (Morata) solo tiene que pensar en jugar, porque en este momento en Europa hay otros 300 jugadores involucrados en el mercado y solo deben pensar en los próximos partidos o es imposible jugar", señaló.

Morata quiere salir del Chelsea

Desde hace algún tiempo, el deseo de Álvaro Morata es marcharse de Stamford Bridge, pues no ha podido terminar de acoplarse a la idea de Sarri en el Chelsea Además, lo dicho por el asistente del entrenador, Zola, quien aseguró que Morata tiene que entender que juega "en el Chelsea, no en el Southampton o Brighton, con respeto hacia esos clubes", terminó por causar 'cortocircuito' en el delantero, quien no se ha sentido respaldado por parte del club.