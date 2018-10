El fútbol tiene dos partes fundamentales: el físico y lo psicológico. Si uno está mal, difícilmente lo otro se encuentre bien. Van de la mano. Así lo entiende José Mourinho que tuvo que colocarse el traje de psicólogo cuando entrenaba al Real Madrid.

El lunes 29 de noviembre del 2010, el equipo merengue al mando del portugués, cayó por 5-0 a manos del Barcelona en el Camp Nou. Jerzy Dudek, reveló en una entrevista con el medio británico 'Metro' la charla que dio 'Mou' tras el doloroso resultado.

“Después del partido, el vestuario era un caos total. Algunos estábamos llorando, otros gritando o mirando al suelo. Mourinho entró. Sabía lo duro que había sido pero nos miró y nos dijo: ‘Sé que duele. Seguramente es la derrota más dura de toda vuestra carrera’”, reveló el polaco.

“Ellos (Barcelona) están felices ahora y parece que han ganado la Liga, pero solo nos han ganado un partido. Esto solo es el principio y queda mucho para el final de temporada”.

La plantilla del Real Madrid no tuvo que entrenar al día siguiente, pero el portugués fue claro en lo que debían hacer: “Quiero que no os quedéis en vuestras casas. Salid con vuestras familias, con vuestros amigos a caminar por la ciudad. Enseñad a todo el mundo cómo superáis esto. La gente hablará del significado de esta derrota, pero no os escondáis detrás de ella. Enseñad los huevos. Después de esta derrota tenemos que luchar por el título”.



Dudek explicó que las palabras de Mourinho ayudaron en demasía a levantar el ánimo del equipo. “Superamos aquel 5-0 más rápido de lo que nadie esperaba. Entendí por primera vez lo importante que es la psicología en el mundo del deporte. Lo que puedes ganar o perder. José Mourinho es un psicólogo experto”