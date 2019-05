¿La deuda de Pep? 11 canteranos del Manchester City que se fueron por no poder jugar y hoy valen casi US$ 400 millones

Las críticas hacia Pep Guardiola por los millones gastados –US$ 700 millones solo en el Manchester City ; más de 1,100 en sus 10 temporadas como entrenador– no solamente aparecen cuando no gana la Champions (porque es el amo de las ligas: 8 de 10). Un informe de Daily Mail abre un nuevo boquete en el sólido muro que ha construido a través de su 'juego de posición': la cantera.

El Manchester City gastó un 'dineral' en Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Aymeric Laporte, etc. Varios resultan imprescindibles para el éxito de Pep Guardiola (bicampeón de la Premier League , con 198 puntos sumando ambas ediciones), pero ellos, inevitablemente, le quitan sitio a los jugadores de la cantera, quienes optan por irse. Esta es la lista de principales fichajes del DT español con los 'citizens'.

AÑO NOMBRE POSICIÓN COSTO (US$) 2016 John Stones Defensa 63 millones 2016 Leroy Sané Extremo 58 millones 2016 Gabriel Jesus Delantero 36 millones 2016 Ilkay Gündogan Volante 31 millones 2016 Nolito Defensa 63 millones 2016 Marlos Moreno Delantero 6 millones 2016 Oleksandr Zinchenko Defensa 2 millones 2017 Aymeric Laporte Defensa 74 millones 2017 Benjamin Mendy Defensa 66 millones 2017 Kyle Walker Defensa 60 millones 2017 Bernardo Silva Volante 57 millones 2017 Ederson Arquero 47 millones 2017 Danilo Defensa 34 millones 2017 Douglas Luiz Volante 14 millones 2017 Olarenwaju Kayode Delantero 4 millones 2017 Luka Ilic Volante 3 millones 2018 Riyad Mahrez Extremo 77 millones 2018 Ante Palaversa Volante 5 millones 2018 Philippe Sandler Defensa 3 millones 2018 Ko Itakura Defensa 1 millón 2018 Daniel Arzani Defensa 1 millón

US$ 700 millones en tres temporadas. Solo 5 de esta lista de 21 terminaron como titulares esta temporada y otros 5 son opciones en el banquillo. Ahora, ¿qué pasa con los otros 11? Unos simplemente no resultaron (Nolito, Moreno, Kayode), pero la mayoría son jóvenes a préstamo en otros clubes, que eventualmente deberían regresar. Pero, ¿regresar a qué? ¿A pelear un lugar?

"No aceptó el reto de pelear por un lugar", dijo Pep Guardiola en marzo, consultado por el gran nivel de Jadon Sancho. Formado en el Manchester City, en 2017 partió, por 8 millones de dólares, al Borussia Dortmund. ¿La razón? Falta de oportunidades en un equipo dominado por Sterling, Sané, los Silva, etc.



Esto sucedió cuando tenía 17 años. Han pasado solo dos, y ahora Manchester United –eterno rival del City– quiere al inglés. Sin embargo, ESPN asegura que la negociación finalizó porque el 'Vendaval amarillo' no quiere menos de US$ 110 millones.

Sancho marcó 12 goles en esta edición en la Bundesliga.

Jadon Sancho es el jugador más emblemático. Pero son tantos los que han salido desde que Pep Guardiola llegó al Manchester City que Daily Mail, en este informe, elaboró un '11' que le dolería leer a los scouts y entrenadores de menores del club. De hecho, ellos trabajan en una ciudad deportiva valorada en US$ 253 millones.

Sumando el valor de las ventas, este 'equipo ideal' de futbolistas formados en el City llega a US$ 141 millones. Pero si vamos a Transfermarkt, web especializada en el valor de futbolistas, hoy este '11' alcanza un valor de 364 millones. Debajo, la preciada 'formación' que muchos otros clubes quisieran tener.

POSICIÓN NOMBRE VENTA (US$) VALOR ACTUAL (US$) Arquero Angus Gunn 17 millones 19 millones Defensa Kieran Trippier 1 millón 44 millones Defensa Jason Denayer 15 millones 34 millones Defensa Karim Rekik 6 millones 17 millones Defensa Angelino 7 millones 14 millones Volante Seko Fofana 5 millones 14 millones Volante Brahim Diaz 28 millones 28 millones Volante Rony Lopes 15 millones 41 millones Delantero David Brooks 7 millones 32 millones Delantero Jadon Sancho 8 millones 110 millones Delantero Kelechi Iheanacho 32 millones 19 millones

Este '11' del Manchester City valía US$ 141 millones cuando los jugadores fueron vendidos. Actualmente, la cifra se incrementó a 361. El valor se ha multiplicado por 2.5, todo en tres años o menos.



¿Hubiese valido la pena retenerlos? ¿Hubieran mejorado como lo han hecho casi todos? ¿Los 'citizens' hubiesen roto los récords que rompieron, hubiesen jugado como lo hacen ahora, si no fichaban a dos o tres cracks y se quedaban con sus mejores canteranos?

Brahim Diaz es el último caso de las constantes 'fugas' de la cantera del City.

Después de Sancho, Brahim Diaz es el caso que más sonó. Pep Guardiola le dio algunas oportunidades y el español demostró cualidades, pero estaba claro que no sería más que una pieza de recambio eventual. Ahí apareció el Real Madrid. Solo ha jugado siete encuentros en seis meses, pero la prensa española apunta a que Vinícius Jr. y él sacarán cara por el club en lo sucesivo.

¿Qué canteranos han ascendido? Con Guardiola, solo uno, y su caso empezó como el de Brahim. Se trata de Phil Foden, de 18 años. En la temporada pasada jugó tanto como Diaz (5 partidos), pero en esta participó en 13 fechas de la Premier –tres de titular– y anotó un gol. Transfermarkt lo tasa en US$ 28.5 millones.

El único gol de Foden en la Premier fue en el 1-0 ante Tottenham.

"He visto miles de jugadores y Phil Foden es especial. También me considero un técnico especial por haberlo detectado. ¡Se debería quedar 10 años!", exclamó Pep Guardiola en diciembre, cuando el atacante inglés renovó con el Manchester City hasta 2024.

Este podría ser el futuro de Douglas Luiz (Girona), Luka Ilic (NAC Breda), Ko Itakura (Groningen) y otros futbolistas que el City ha identificado de jóvenes y ha comprado a bajo precio. También, claro, de la envidiable y surtida cantera. Pero si Pep Guardiola sigue fichando a ritmo infernal, Phil Foden no será una regla, sino una mera excepción.

