Ambos corren con la misma suerte en sus respectivos clubes: su técnico no lo considera como indispensable. Isco y Mesut Özil viven situaciones parecías en el Real Madrid y Arsenal, respectivamente, al no sumar más minutos de los que quisieran, o incluso, de los que podrían merecer. Por lo que cada jugador busca una salida, la mejor tanto para ellos como para sus clubes. Y es el club inglés el que parece haber encontrado la solución.



Los 'Gunners' la tienen clara y le habrían propuesto a los 'blancos' un sorprendente, por no decirlo menos, intercambio entre el español y el alemán, quien sería ofrecido al Bernabéu para facilitar la salida de Isco, según informa 'The Independent'.



La solución ha causado cierta sorpresa en la prensa y sobre todo en la afición del Madrid, pues recordemos que Özil salió del Bernabéu en el 2013 para facilitar la llegada de Gareth Bale.



El posible retorno de Mesut Özil al Madrid suena, en primera instancia, hasta descabellado. Sobre todo porque el alemán no se fue del todo bien en el 2013 y a ello habría que sumarle que su mejor momento deportivo ya pasó.



Sin embargo, el mediocampista teutón, consciente de que su nivel no es el óptimo, sí aceptaría ser pieza de recambio en el conjunto de Santiago Solari, que prácticamente ha 'borrado' a Isco del Real Madrid. Y por su parte, el malagueño, pasaría a ser piedra angular para Unai Emery en el Arsenal, rol que precisamente anda buscando y que sabe en el Bernabéu no conseguirá.