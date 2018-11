Finalmente el tan esperado fichaje de Eden Hazard por el Real Madrid tendrá que esperar un tiempo más. El mismo que le demoré al campeón de la Champions 'reconstruirse' tras las salidas de Zidane y Cristiano Ronaldo. Así lo explicó Thorgan, hermano de Eden y que milita en el Mönchengladbach.

"Eden tomó la decisión correcta de quedarse. El Chelsea ya no tenía previsto venderlo el pasado verano y ahora ha tenido un buen comienzo de temporada con Sarri", contó Thorgan Hazard al diario belga HLN.



"En el Real Madrid están en un periodo complejo. Despidieron a su entrenador, hubo jugadores clave que se fueron... tienen que reconstruirse. Creo que Eden verá lo que sucede al final de la temporada. Lo conozco, no está pensando moverse en este momento", explicó el hermano del '10' de Bélgica sobre por qué finalmente no fue traspasado como se rumoreó.



Agregó: "Dará todo por el Chelsea, tampoco quiere chocar con su club. Si alguna vez se va, lo hará jugando correctamente".



Mientras, Eden Hazard buscará seguir mejorando su gran performance en la Premier League, donde lleva siete goles; además de uno que marcó por la Champions. El mediocampista de 27 años acaba contrato con el Chelsea el año 2020.