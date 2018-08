Portero definido, portero sustituto también. Puede que el Chelsea no quiere vender a Thibaut Courtois, pero el hecho de que no renueve contrato con los ‘Blues’ hace que vea otras opciones. Ese es el caso de Florentino Pérez y el Real Madrid , quienes ofrecen hasta 35 millones de euros por un portero que vence contrato a finales de la próxima temporada. ¿Courtois será el arquero madridista? Cada vez se acerca más, aunque no se define.



De acuerdo al diario ‘Daily Mail’ de Inglaterra, el Chelsea ya tiene definido al reemplazo de Courtois ante una inminente marcha al Santiago Bernabéu. ¿El elegido? Jan Oblak, probablemente el mejor portero del mundo en la actualidad.



Con un contrato con el Atlético de Madrid, el equipo de Maurizio Sarri habría decidido pagar la cláusula de recisión del esloveno, la cual asciende a 100 millones de euros. Con Roman Abramovich al mando de los ‘Blues’, hay dinero para desembolsar y se trata de garantizar el futuro de la portería para unas cinco temporadas, por lo menos, el ruso pagará el dinero.



Hay otros nombres sobre la mesa del Chelsea, como por ejemplo el de Trapp, que tiene en el PSG la competencia de Gianluigi Buffon y Areola y podría no ver mal su salida.



También se habla de Pickford y de Kasper Schmeichel, incluso de Pep Reina. La realidad es que no pueden demorarse mucho más en su elección, pues el día 9 de agosto cierra el mercado de fichajes en Inglaterra. Mientras, Courtois espera paciente al Real Madrid.