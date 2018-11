Si volverá o no al Real Madrid no lo sabe ni él mismo. Mateo Kovacic es uno de los jugadores de la 'Casa Blanca' que salió del Bernabéu en busca de minutos y mayor protagonismo, aspectos que viene consiguiendo de la mano de Sarri en el Chelsea , donde está cedido toda esta temporada. Sin embargo, el croata aún no tiene claro su futuro. ¿Se queda en Londres?

"Es demasiado pronto para estas preguntas, estoy aquí y muy feliz. Jugar con regularidad es bueno, estoy un poco cansado. No estaba acostumbrado a jugar cada tres o cuatro partidos y aquí hay un fútbol muy duro", dijo el jugador al 'Evening Standard'.



Aunque eso sí, Kovacic reconoció que se encuentra feliz en Stamford Bridge. "Tenemos un gran equipo, grandes fans y la ciudad es agradable. Me gusta mucho estar aquí. Doy vueltas y disfruto de la ciudad, es enorme y aún no he visto lo suficiente. Tengo muchas ganas de conocerla más. Lo estoy disfrutando. ¿Cuál es la cosa más interesante que he visto hasta ahora? El estadio. Mi familia disfruta de la ciudad y eso es lo más importante para mí al final".



Recordemos que el campeón del mundo en Rusia 2018, llegó al Real Madrid procedente del Iner de Milán en el 2015. En la 'Casa Blanca' se quedó las tres última temporadas, en las que pese a ser una pieza importante de recambio, no logró la continuidad que buscaba, pus tenía por delante a Kroos, Casemiro y su compatriota Modric.



En el último mercado de fichajes, el Madrid acordó cederlo al Chelsea por toda la temporada. Aunque se desconoce si la cesión del futbolista incluye una opción de compra para los 'Blues'.