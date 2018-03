Quizás sea la tercera temporada consecutiva en la que Real Madrid intente fichar a David de Gea. El trato entre los blancos y Manchester United no ha prosperado por temas económicos, un fax tardío y, ahora, por José Mourinho.

Desde su arribo a Old Trafford, el portugués tiene claro que necesita al portero español en el primer equipo. Entonces, además de entrenar, el técnico de preocupa por mantener la armonía en la interna de la institución.

Por ello, José Mourinho protege a los jugadores más talentosos - David de Gea es uno de ellos- ante una eventual oferta para dejar Manchester United. Es más, el luso no duda decirlo abiertamente ante los medios de comunicación.

Aprovechando el duelo de Chammpions League contra Sevilla de España, 'Mou' abrió las puertas a 'La Sexta' y declaró sobre diversos temas. Entre ellos, interés de Real Madrid por el arquero de los 'Red devils'.

"No sé cuales son las intenciones del Real Madrid, pero si fuera ellos pensaría en otro jugador" , dijo Mourinho acerca de los intentos de los madridistas por hacerse con los servicios de David de Gea.

"Yo lo veo aquí" , garantizó 'The Special One' a todos los aficionados de Manchester United, quienes se preocupan ante una eventual salida del ex Atlético de Madrid.