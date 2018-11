¡Se la tiene jurada! Dejan Lovren, defensa central del Liverpool, criticó sin piedad a Sergio Ramos , en una entrevista con 'Copa90', al asegurar que el central del Real Madrid comete más fallos que él y que su compañero Raphael Varane es mejor.



"A veces no merezco todo el odio que recibo. Si te fijas, Ramos comete muchos más errores que yo, pero él juega en el Real Madrid. Cuando ahí fallas, ganas 5-1 o 5-2 y a nadie le importa el error. Yo tengo mala suerte porque cuando fallo es 1-0 y hemos perdido", dijo el croata.



Respecto a Varane, compañero de zaga de Ramos, Lovren argumentó que se merece mucho más reconocimiento que el sevillano.



"Definitivamente, Varane es mejor, tanto esta temporada como las anteriores. Ha ganado la Liga de Campeones y la Copa del Mundo. Debería ser el mejor defensa y ellos (los premios 'The Best') han elegido a Ramos", expresó el subcampeón del mundo.



Lovren formó parte del Liverpool que perdió la pasada final de la Champions League contra el Real Madrid y de la selección croata que se quedó a las puertas de la gloria mundial al ceder con Francia en la final de la Copa del Mundo de Rusia. EFE