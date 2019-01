"Mercenario": la dura crítica desde Italia a Gonzalo Higuaín por dejar Milan y firmar por Chelsea

Gonzalo Higuaín firmó por Chelsea la semana pasada y en Inglaterra todos están más que felices con su llegada; sin embargo, en Italia no sucede lo mismo. El argentino dejó el Milan y las críticas no tardaron en llegar.

Matteo Salvini, Ministro del Interior italiano y reconocido hincha del Milan, custionó el comportamiento del 'Pipa' hace unos días por ser expulsado ante la Juventus. "Me siento avergonzado", dijo y ahora volvió a lanzar un dardo tras su partida a los 'Blues'.

"Se ha comportado de manera indigna. Espero que no se deje ver más por Milan. No me gustan los mercenarios", dijo Salvini, notoriamente indignado.

El Ministro, conversó con ' RTL' antes del partido con Napoli. "Me alegra que se haya ido. El apego a la camiseta es fundamental", agregó.

Krysztof Piatek fue anunciado como el nuevo refuerzo del Milan tras la partida del argentino y no dudó en echarle flores: "Me gusta, además es comunitario".

El 'Pipita', de 31 año, recala en el Chelsea como cedido por el club al que pertenece, el Juventus de Turín, aunque desde el último verano juega en el Milan.