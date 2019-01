¿Te quedas o te vas? La respuesta de Gattuso sobre la posible salida de Gonzalo Higuaín

Gennaro Gattuso , técnico del Milan , aseguró este martes que el argentino Gonzalo Higuaín , cuyo futuro en el conjunto milanés está envuelto en las dudas, aseguró que el "Pipita" todavía "no vino" a decirle "que quiere irse" del club.



Lo hizo en la rueda de prensa previa a la Supercopa italiana contra el Juventus, que se disputará el miércoles en Yeda (Arabia Saudí), y explicó que vio a un Higuaín muy sereno, que entrena con despreocupación y que bromea con sus compañeros, pese a una supuesta voluntad de marcharse al Chelsea en esta sesión de mercado.



"Me baso en lo que pasa en la semana, cómo se entrena, cómo vive el grupo, cómo vive el día con los compañeros. En este momento hay muchos rumores, pero él se entrena bien, está bien, está bien con todos y en este momento está disponible. Mañana veremos si jugará o no, hay que entender qué quiere hacer, cómo arreglar esta cuestión", aseguró Gattuso.



Al recibir otra pregunta para tener más explicaciones sobre su "mañana veremos si jugará o no", Gattuso puntualizó que planea alinear a Higuaín normalmente como titular: "Le hago jugar porque le veo sereno, le veo bien".



El argentino ya fue titular el pasado sábado en los octavos de final de la Copa Italia, en un partido en el que el Milan ganó 2-0 en el campo del Sampdoria con doblete de Patrick Cutrone.



"O es un grandísimo actor... Pero no me parece. Le veo dentro del proyecto, siempre bromea. Hacer cambiar idea a un jugador (supuesto deseo de dejar al Milan) no es fácil, tengo que pensar en el equipo, en aprovechar las características de cada jugador. A mí nunca vino a decirme que quiere irse y todavía lo estoy esperando", agregó.